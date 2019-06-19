41 Futbol Kulübü antrenörlerinden Orhan Filiz, Hasan Hüseyin Türe ve Murat Şahin, oyuncu takibine devam ediyor. Boş zamanlarında bol bol maç izleyen ve dikkat çeken futbolcuları takibe alan başarılı antrenörler, Kocaeli’deki futbolcu potansiyelinin oldukça iyi seviyede olduğunu ifade ettiler.
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Yetenek avcıları!
41 Futbol Kulübü antrenörlerinden Orhan Filiz, Hasan Hüseyin Türe ve Murat Şahin, oyuncu takibine devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz