Yetenek avcıları!

41 Futbol Kulübü antrenörlerinden Orhan Filiz, Hasan Hüseyin Türe ve Murat Şahin, oyuncu takibine devam ediyor. Boş zamanlarında bol bol maç izleyen ve dikkat çeken futbolcuları takibe alan başarılı antrenörler, Kocaeli’deki futbolcu potansiyelinin oldukça iyi seviyede olduğunu ifade ettiler.