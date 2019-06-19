Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ve Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık, Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy’u makamında ziyaret etti. Başkan Gülen konuşmada “Her zaman şunu söylüyoruz. İlk olarak aidiyet duygusunu ilçeye kazandırmamız lazım. Darıca Gençlerbirliği bu ilçenin en büyük markasıdır. Bu kapsamda Emniyet Müdürümüz Turhan Aksoy’u ziyaret ederek çeşitli istişarelerde bulunduk” dedi. Gülen, Emniyet Müdürü Aksoy’a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye ederken, Müdür Aksoy da nazik ziyaretten ötürü ikiliye teşekkür etti.
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Gülen ve Işık’tan Turhan Müdür’e forma
Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ve Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık, Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy’u makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz