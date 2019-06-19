Levent Atalı’ya hayırlı olsun ziyareti

Kartepe Kulüpler Birliği yönetimi, ilimizin başarılı spor adamlarından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı’yı ziyaret etti. Atalı’ya yeni görevinde başarı dileyen birlik üyeleri, Kartepe özelinde birçok projeyi Atalı ile paylaştı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Birlikten yapılan açıklamada “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile yapacağımız işbirliği protokolünün ilk başlangıcını yapmış olduk. Kocaeli Üniversitesi’nin akademik gücü ve Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı’nın bizlere özel desteği ile Kartepe ilçemiz için önemli çalışmalar yapacağımızı ümit ediyoruz” denildi.