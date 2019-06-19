Önceki dönemlerde Büyükşehir ve Kandıra'dan meclis üyesi seçilen aynı zamanda makine mühendisi Ahmet Güneş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Güneş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Yaşanan son iki yıllık süreçte bağlı olduğum partinin asıl amaçlarından saptığını gözlemledim. Genel Başkan ve partinin önde gelen isimleri daha önce olduğu gibi MHP'ye özgü fikirler üretmek yerine iktidar partisinin politikalarını sorgulamadan desteklediler. Bu yüzden MHP’den istifa ediyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz