Onarım için geldikleri mağazayı soyan ikili polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazası çalışanları, depodaki kıyafetlerin eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisler, iş yerine daha önce kartonpiyer ustası olarak onarıma gelen Ç.S. (39) ile H.K. (30) isimli iki şahsın 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde depo kapısını zorlayarak açtıkları ve içerideki piyasa değeri 100 bin TL olan kıyafet kolilerini çalarak kayıplara karıştıklarını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, Ç.S. ve H.K.’yi İstanbul Bahçelievler’de bulunan ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Daha önceden kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı ve kumar oynamaya yer temin etmek gibi çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen iki şüphelinin çaldıkları kıyafetleri 22 bin TL karşılığında tanımadıkları birisine sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ç.S. ve H.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN