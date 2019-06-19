Trabzon’un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5’e yükseldi

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti’nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan resmi olmayan bilgilere göre selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri ise şöyle: "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan"