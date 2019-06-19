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İYİ Partili isim, çete operasyonunda gözaltına alındı!

İYİ Parti Körfez Meclis Üyesi Arif Ersoy dün sabah düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alındı.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kocaeli icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, ihalelere katılım sağlayanlarla ihale öncesi irtibat kurarak ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edilen çeteyi takibe aldı.

İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Kocaeli’de 28, İstanbul’da 4 ve Balıkesir’de 1 kişi olmak üzere olmak üzere 33 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu. Kocaeli’de gözaltına alınan 28 kişi arasından bulunan bir kişinin İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Arif Ersoy olduğu öğrenildi. İYİ Parti'den aldığımız bilgilere göre, Arif Ersoy operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinden biri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

(1)
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Muazzez - Allah Allah birtek o mu tanimam ama

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 16:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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