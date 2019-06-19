Çağatay Alper Üstününal TÜRKİYE ŞAMPİYONU!

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Açık Su Milli Takım seçmelerine katılan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularından Çağatay Alper Üstününal Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı yüzücü 1-5 Ağustos tarihinde Prag’da yapılacak Avrupa Gençler Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Aynı kulüpten Eray Atmaca da 17 yaşta Türkiye üçüncüsü oldu.

ERAY ATMACA DA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ

Sporcular Foça’da 14-15 yaşta 5 kilometre, 16-17 yaşta 7.5 kilometre ve 18-19 yaşta da 10 kilometre yüzdü. 16-17 yaşta kula atan Çağatay Alper Üstününal 1 saat 31 dakika 35 saniyelik derecesi ile kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu olurken, genel klasmanda da ikinciliği elde etti. Aynı yaşta yüzen Eray Atmaca da Türkiye üçüncüsü olmasını bildi.

SABRİ BOZCA ÇALIŞTIRIYOR

Milli Takım Antrenörü, ayrıca Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul ÜyesiSabri Bozca’nın hazırladığı sporcular ilimizin bir kez daha gururu olurken, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca “Bir birimiz için çok emek harcıyoruz. Sporcularımız bizlerin bir kez daha yüz akı oldu. Sabri hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize ve gururumuz sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. Yarışlarda Kocaeli Yüzme Kulübü’nda ayrıca Salih Kıral, Yiğit Kahraman, Emre Aygün, Emel Haşimoğlu, Efe İnce ve Sercan Semih Karakuş da mücadele etti. Erdem ÖVÜÇ