Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 16:12 TSİ

Çağatay Alper Üstününal TÜRKİYE ŞAMPİYONU!

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Açık Su Milli Takım seçmelerine katılan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularından Çağatay Alper Üstününal Türkiye şampiyonu oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Açık Su Milli Takım seçmelerine katılan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularından Çağatay Alper Üstününal Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı yüzücü 1-5 Ağustos tarihinde Prag’da yapılacak Avrupa Gençler Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Aynı kulüpten Eray Atmaca da 17 yaşta Türkiye üçüncüsü oldu.

ERAY ATMACA DA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ

Sporcular Foça’da 14-15 yaşta 5 kilometre, 16-17 yaşta 7.5 kilometre ve 18-19 yaşta da 10 kilometre yüzdü. 16-17 yaşta kula atan Çağatay Alper Üstününal 1 saat 31 dakika 35 saniyelik derecesi ile kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu olurken, genel klasmanda da ikinciliği elde etti. Aynı yaşta yüzen Eray Atmaca da Türkiye üçüncüsü olmasını bildi.

SABRİ BOZCA ÇALIŞTIRIYOR

Milli Takım Antrenörü, ayrıca Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul ÜyesiSabri Bozca’nın hazırladığı sporcular ilimizin bir kez daha gururu olurken, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca “Bir birimiz için çok emek harcıyoruz. Sporcularımız bizlerin bir kez daha yüz akı oldu. Sabri hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize ve gururumuz sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. Yarışlarda Kocaeli Yüzme Kulübü’nda ayrıca Salih Kıral, Yiğit Kahraman, Emre Aygün, Emel Haşimoğlu, Efe İnce ve Sercan Semih Karakuş da mücadele etti. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Aydın Karamak: Ben de çok hakkın var mask
Aydın Karamak: Ben de çok hakkın var
KOCAELİSPOR’A üye olun, üye olun, üye olun! mask
KOCAELİSPOR’A üye olun, üye olun, üye olun!
Kocaeli ve Denizli kol kola şampiyon! mask
Kocaeli ve Denizli kol kola şampiyon!
Eren Demiray Ispartaspor ile anlaştı mask
Eren Demiray Ispartaspor ile anlaştı
Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor mask
Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor
TOHM sporcularına moral verdiler mask
TOHM sporcularına moral verdiler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor

GALERİ

Otomobil dere yatağına düştü! İşte o an... mask
Otomobil dere yatağına düştü! İşte o an...
Derince'yi sağanak vurdu! mask
Derince'yi sağanak vurdu!
İzmit Yürüyüş Yolunda ağaç devrildi: 1 yaralı mask
İzmit Yürüyüş Yolunda ağaç devrildi: 1 yaralı
Burası Venedik değil, Körfez mask
Burası Venedik değil, Körfez
Sabancı okullarından muhteşem veda! mask
Sabancı okullarından muhteşem veda!
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı mask
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL