KASKF’de görevde tamam!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Murat Aydın başkanlığında toplandı. Aydın ilk toplantının ardından görev dağılımını yaptı.
KASKF YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Murat Aydın –GenelBaşkan
Mithat Ağa - Genel Sekreter
Yalçın Gül - Genel Başkan Vekili
Hakan Kalıntaş - Genel Başkan Vekili
Hüseyin Bat - Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Baysal - Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Çetinkaya - Genel Başkan Yardımcısı
İhsan Keskin - Genel Başkan Yardımcısı
Murat Demirhan - Genel Başkan Yardımcısı
Çetin İnan - Genel Başkan Yardımcısı
Akın Ziya Ünal - Genel Başkan Yardımcısı
Şaban Eraslan - Mali Sekreter
Zekiye Başaran - Eğitim Sekreteri
Selman Açık - Örgütlenme Sekreteri
Mustafa Salman - Basın Sekreteri
Onur Ak - Sosyal ve Halkla İlişkiler
Hikmet Kanpara - Dış İlişkiler
Hakan Akyıldız - Organizasyon ve Planlama
Seyhan Küçükleroğlu - Yerel Yönetimler ve Taban Birlikleri Sorumlusu
Işıl Bozca Genel Sekreter ve Eğitim Sekreteri Yardımcısı / (Su Sporları Sorumlusu)
Engin Yaşar - Genel Sekreter Yardımcısı (Diğer Branşlar Sorumlusu)
Ümit Yalsız - Eğitim Sekreter Yardımcısı
Ali Akbaş - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Tarık Gürgen - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı / Tesisler Sorumlusu
Sabri Yıldız - Futbol Yerel Ligler Sorumlusu / Organizasyon ve Pl. Sek.Yard.
Mustafa Erdem - Organizasyon ve Planlama Sek. Yard / Tesisler Sorumlusu
Severcan Kara - Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı / Tesisler Sorumlusu
Hayrullah Serim - Tesisler Sorumlusu
Mehmet Durukan - Salon Sporları Sorumlusu (Savunma Sanatları)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz