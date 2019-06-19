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Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 16:12 TSİ

KASKF’de görevde tamam!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Murat Aydın başkanlığında toplandı.
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Murat Aydın başkanlığında toplandı. Aydın ilk toplantının ardından görev dağılımını yaptı.

KASKF YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Murat Aydın –GenelBaşkan

Mithat Ağa - Genel Sekreter

Yalçın Gül - Genel Başkan Vekili

Hakan Kalıntaş - Genel Başkan Vekili

Hüseyin Bat - Genel Başkan Yardımcısı

Selçuk Baysal - Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Çetinkaya - Genel Başkan Yardımcısı

İhsan Keskin - Genel Başkan Yardımcısı

Murat Demirhan - Genel Başkan Yardımcısı

Çetin İnan - Genel Başkan Yardımcısı

Akın Ziya Ünal - Genel Başkan Yardımcısı

Şaban Eraslan - Mali Sekreter

Zekiye Başaran - Eğitim Sekreteri

Selman Açık - Örgütlenme Sekreteri

Mustafa Salman - Basın Sekreteri

Onur Ak - Sosyal ve Halkla İlişkiler

Hikmet Kanpara - Dış İlişkiler

Hakan Akyıldız - Organizasyon ve Planlama

Seyhan Küçükleroğlu - Yerel Yönetimler ve Taban Birlikleri Sorumlusu

Işıl Bozca        Genel Sekreter ve Eğitim Sekreteri Yardımcısı / (Su Sporları Sorumlusu)

Engin Yaşar - Genel Sekreter Yardımcısı (Diğer Branşlar Sorumlusu)

Ümit Yalsız - Eğitim Sekreter Yardımcısı

Ali Akbaş - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı

Tarık Gürgen - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı / Tesisler Sorumlusu

Sabri Yıldız -  Futbol Yerel Ligler Sorumlusu / Organizasyon ve Pl. Sek.Yard.

Mustafa Erdem - Organizasyon ve Planlama Sek. Yard / Tesisler Sorumlusu

Severcan Kara - Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı / Tesisler Sorumlusu

Hayrullah Serim - Tesisler Sorumlusu

Mehmet Durukan - Salon Sporları Sorumlusu (Savunma Sanatları)

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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