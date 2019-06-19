İlimizin başarılı teknik adamlarından Hacı Ağdaş, Kartepe Belediyespor’daki görevinden ayrıldığını belirtti. Ağdaş açıklamasında “3 yıldır sürdürdüğüm Kartepe Belediyespor hocalığı görevimden başkanımız ve kulüp başkanımızın müsaadesi ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu 3 sezon boyunca kısıtlı imkanların getirdiği tüm zorluklara rağmen görevimi hakkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Kartepe’mizin futbolda en kötü 3. Lig’de temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor, bunu gönülden istiyorum. Kartepe Belediyespor’un idari heyetine, teknik ekipteki arkadaşlarıma ve tabii ki futbolcularımıza teşekkürlerimi sunuyor, yeni sezonda BAL ya da hedefi olan süper amatör lig takımlarında çalışmak istediğimi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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Hacı Ağdaş, Kartepe’den ayrıldı
İlimizin başarılı teknik adamlarından Hacı Ağdaş, Kartepe Belediyespor’daki görevinden ayrıldığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz