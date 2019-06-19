Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road Şenliği” 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye’de gerçekleştirilecek. Özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak şenlikte ziyaretçiler akşam kamp da yapabilecekler.
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Kartepe’de Off-Road heyecanı yaşanacak
Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road Şenliği” 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye’de gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz