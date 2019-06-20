Başarılar çocuklar!

Hisareynspor U-14 Futbol Takımı 136 takımın arasından başarılı sonuçlara imza atarak, 22 takımın mücadele ettiği 2.kademe maçlarına katılmaya hak kazandı. Türkiye finalleri hedefiyle Eskişehir’e hareket eden Hisareynspor, yolculuk öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Başkan Sezer minik futbolcuları tek tek selamlayarak şampiyona da başarı dileklerini iletti. Ayrıca Antrenörler Muammer Akçay, Bayram Kasap, Turan Taşkın ve Adil Kuru’dan bilgi aldı.