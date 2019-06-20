Hisareynspor U-14 Futbol Takımı 136 takımın arasından başarılı sonuçlara imza atarak, 22 takımın mücadele ettiği 2.kademe maçlarına katılmaya hak kazandı. Türkiye finalleri hedefiyle Eskişehir’e hareket eden Hisareynspor, yolculuk öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Başkan Sezer minik futbolcuları tek tek selamlayarak şampiyona da başarı dileklerini iletti. Ayrıca Antrenörler Muammer Akçay, Bayram Kasap, Turan Taşkın ve Adil Kuru’dan bilgi aldı.
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Başarılar çocuklar!
Hisareynspor U-14 Futbol Takımı 136 takımın arasından başarılı sonuçlara imza atarak, 22 takımın mücadele ettiği 2.kademe maçlarına katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz