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Güreşçiler sezonu 4 madalya ile tamamladı

Kağıtspor’un altyapısından yetişen minik güreşçiler 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 4 madalya kazanarak takım halinde Türkiye 3.’sü oldu.
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81 il, 125 kulübün mücadele ettiği 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu güreşçilerden Hamza Emir Berdan 41 kg’da altın, Baysangur Isupov 30 kg’da gümüş, Valid Yunusoğlu 30 kg’da Bronz ve Abdullah Tasumova 30 kg’da bronz madalya kazandı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile Mavi Beyazlı güreşçiler genel klasmanda Türkiye 3.’sü olarak sezonu noktaladı.

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