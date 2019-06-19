81 il, 125 kulübün mücadele ettiği 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu güreşçilerden Hamza Emir Berdan 41 kg’da altın, Baysangur Isupov 30 kg’da gümüş, Valid Yunusoğlu 30 kg’da Bronz ve Abdullah Tasumova 30 kg’da bronz madalya kazandı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile Mavi Beyazlı güreşçiler genel klasmanda Türkiye 3.’sü olarak sezonu noktaladı.
Bugün 16:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:15 TSİ
Güreşçiler sezonu 4 madalya ile tamamladı
Kağıtspor’un altyapısından yetişen minik güreşçiler 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 4 madalya kazanarak takım halinde Türkiye 3.’sü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz