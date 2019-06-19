Güreşçiler sezonu 4 madalya ile tamamladı

81 il, 125 kulübün mücadele ettiği 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu güreşçilerden Hamza Emir Berdan 41 kg’da altın, Baysangur Isupov 30 kg’da gümüş, Valid Yunusoğlu 30 kg’da Bronz ve Abdullah Tasumova 30 kg’da bronz madalya kazandı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile Mavi Beyazlı güreşçiler genel klasmanda Türkiye 3.’sü olarak sezonu noktaladı.