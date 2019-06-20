Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak müsabakalarda başpehlivanlar şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek. Güreşe yakından tanıdığı başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur katılacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4-5-6 Temmuz’da Edirne Sarayiçi’nde düzenlenecek.
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Kırkpınar öncesi son prova Hünkar Çayırı’nda!
Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz