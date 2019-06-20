Kırkpınar öncesi son prova Hünkar Çayırı’nda!

Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak müsabakalarda başpehlivanlar şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek. Güreşe yakından tanıdığı başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur katılacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4-5-6 Temmuz’da Edirne Sarayiçi’nde düzenlenecek.