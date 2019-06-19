Interteks’te voleybol dolu günler!

Altyapılar Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası’nın teknik toplantı ve kura çekimi, Uluslararası Fuar Merkezi (Interteks) Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştti. 18 takımın yöneticilerinin katıldığı teknik toplantıda kura çekimi ile 4’erli gruplar oluşturuldu. Toplantıya, TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, TVF Eğitim Kurulu Danışmanı Tarık Türker, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ve kulüp temsilcileri katıldı. Gruplarında 1’inci ve 2’nci sırayı alan 8 takım 21-23 Haziran tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK TAKIMLAR
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Ziraat Bankası
Halkbank
Maliye Piyango
Arkas Spor
Pema Koleji
İstanbul BBSK
Bursa Tofaş Spor
Ankara TVF Spor Lisesi
İstanbul Okyanus Koleji
Antalya Alanya Bahçeşehir Koleji
Adana Seyhan Belediyesi
Tokat Belediye Plevne
Muş Yetiştirme Yurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz