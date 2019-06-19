Interteks’te voleybol dolu günler!

Altyapılar Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası’nın teknik toplantı ve kura çekimi, Uluslararası Fuar Merkezi (Interteks) Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştti. 18 takımın yöneticilerinin katıldığı teknik toplantıda kura çekimi ile 4’erli gruplar oluşturuldu. Toplantıya, TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, TVF Eğitim Kurulu Danışmanı Tarık Türker, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ve kulüp temsilcileri katıldı. Gruplarında 1’inci ve 2’nci sırayı alan 8 takım 21-23 Haziran tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK TAKIMLAR

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Ziraat Bankası

Halkbank

Maliye Piyango

Arkas Spor

Pema Koleji

İstanbul BBSK

Bursa Tofaş Spor

Ankara TVF Spor Lisesi

İstanbul Okyanus Koleji

Antalya Alanya Bahçeşehir Koleji

Adana Seyhan Belediyesi

Tokat Belediye Plevne

Muş Yetiştirme Yurdu