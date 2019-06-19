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Bahadır Taşer: Kocaelispor’da her görev kutsaldır

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer, kocaelispor’da her görevin kutsal olduğunu belirtti.
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Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer, kocaelispor’da her görevin kutsal olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Baştan ifade edeyim. Bizler aile olarak Kocaelisporluyuz. Bu şehrin hangi değerlere sahip olduğunu da iyi biliyoruz. Bunların başında tabii ki Kocaelispor geliyor. Hüseyin başkanımız teveccüh buyurdu ve Kocaelispor yönetiminde beni görmek istediğini belirtti. Yaptığımız toplantıda da futbol şube sorumluluğu görevi tarafıma layık görüldü. Başkanımıza teşekkür ediyorum.

BAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Kocaelispor için çalışmak, görev almak çok kutsaldır.Burada kısa zamanda bir çok işin çözülmesi gerekiyor. Futbol şube sorumluluğu görevi kesinlikle yükü ağır bir görev. Şu bir gerçek ki kendi işinizi ikinci plana atmanız lazım. Toparlamak gerekirse yoğun bir mesai harcamak zorundasınız.Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı dönemde de yöneticilik yaptım.Serhan Gürkan ve Muammer Çelik yükü alıyordu. Yeni yönetimimizin de görev ve yük paylaşımı bu bakımdan önemli. Hüseyin başkanımız ile görüşeceğiz yapılacaklar ile ilgili bilgilendirmeleri basınımızla paylaşacağız” Erdem ÖVÜÇ

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