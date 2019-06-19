Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğleden sonra bastıran sağanağın Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde etkili olduğu belirtildi. İtfaiye, zabıta ile İSU ekiplerinin, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan ettiği vurgulanan açıklamada, "220 ihbarı anında değerlendiren Büyükşehir ekipleri, Derince, Körfez ve İzmit ilçesinin 30 bölgesine müdahalede bulundu. Ani yağış nedeniyle su biriken yollara anında müdahale eden ekipler, ayrıca ev ve iş yerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbiri aldı. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi." ifadesi kullanıldı.
Bugün 16:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:08 TSİ
İSU'ya 220 ihbar geldi
Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz