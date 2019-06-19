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Kocaeli Barosu’nun stajyerleri gururlandırdı

Ankara’da gerçekleştirilen, "Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması"na katılan Kocaeli Barosu Stajerleri, memlekete ikincilik ile döndü
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Kocaeli Barosu’nun avukat adayları, Ankara’da düzenlenen, "Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması"nın birinci bölümü olan, bölge elemelerinden ikincilik ile döndü. "Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması" birinci aşaması olan Bölge Elemeleri, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Stajyer Avukatların, staj döneminde avukatlık mesleğine daha iyi hazırlanmaları ve duruşma pratiğini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen yarışmada ikincilik ipini gögüsleyen takımı oluşturan Stajyer Av.İrem Akıncı , Stajyer Av. Ayşe Yaman, Stajyer Av. Haşim Utku Taştan ve Stajyer Av. Merve Akkaya, memlekete başarı ile dönmenin mutluluğunu yaşadı.

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