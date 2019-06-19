Dumlupınar Ortaokulu’nda mezuniyet sevinci

Derince’de bulunan Dumlupınar Ortaokulu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamlayarak, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri için program düzenledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde, ellerinde Türk bayrakları ve 10. Yıl Marşı ile alan giren öğrenciler, duygulu anlar yaşattı. Dumlupınar Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Uğur Güven’in sunuculuğunda gerçekleştirilen törende 8. Sınıf öğretmenleri Aynur Gedik, Tolga Özsoy, Volkan Şanal, Burcu Erkoç ile Matematik Öğretmeni Musa Kurt ile Müzik Öğretmeni Ufuk Oğan’ın hazırladığı programlar beğeni topladı.



"BAŞARILAR DİLERİM"

Mezuniyet töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren Derince Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Mehmet Çakat, “8. yıl önce biz öğretmenlere emanet etmiş olduğunuz evlatlarımızın, bu süreç zarfında gerekli bilgi, donanım ve davranışlarla donatılarak geleceğe uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren 8/A sınıfından okul birincisi Hayrettin Eren Çatalçam, 8/ D sınıfından okul ikincisi Mustafa Kağan İrşat ve 8/C sınıfından okul üçüncüsü Taha Polat’a belgeleri takdim edildi.