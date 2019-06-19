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Gemi maketleri sergisi beğenildi

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ( GÖLMEK ) tarafından açılan Gemi Maketi Kursu’nda üretilen ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen vatandaşlar, çalışmaları başarılı bulduklarını aktardı.
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Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın ( GÖLMEK ) yıl sonu kursları devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, 7 aydan bu yana devam eden Gemi Maketçiliği Kursu dönem sonu sergisinin açılışı da Değirmendere Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ile birlikte Gemi Maket Kursu Usta Öğreticisi Arsun Karakurt, kursiyerler ve davetliler katıldı.

38 FARKLI ESER

Geçen yıl ekim ayında başladığı kaydedilen kurslarda, bu yıl 20 kursiyer eğitim gördü. Usta Öğretici Arsun Karakurt ve kursiyerlerin emekleri ile ortaya çıkan eserler, yıl sonu sergisi kapsamında vatandaşların ilgisine sunuldu. Kurs Hocası Arsun Karakurt ziyaretçilere eserler hakkında bilgiler verirken, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş da  büyük emeklerle uzun bir uğraş sonunda eserleri yapan kursiyerlere ve Arsun Karakut’a teşekkürlerini iletti.

Bugün 16:30 TSİ - Kültür-Sanat

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