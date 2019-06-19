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Kandıralı özel öğrenciler karne aldı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin karne heyecanlarına ortak oldu.
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Kandıra Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Gençlerin karne heyecanına ortak olan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Yardımcıları Seyfi Aksoy ve Taner Yaman, Kimya Alan Şefi Osman Yıldırım, öğretmenler Tuba Papak ve Tuba Diler, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Karne dağıtım töreni nedeniyle konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Bakıyorum ki karneleriniz güzel. Bir yıl boyunca özverili bir şekilde derslerinize çalışmışsınız. Tatilde öğretmenlerinizin verdikleri ödevleri ve tekrarları yapmayı unutmayın.’ Öğrencilerimiz Merve Nur Kaçan, Gürkan Yılmaz, Erkut Fidan, Umut Akıncı’ya ve öğrencilerimize en büyük desteği veren öğretmenlerimiz Tuba Papak ve Tuba Diler’e  çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 16:31 TSİ - Eğitim

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