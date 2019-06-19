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Kocaman: Bölgesine yakışan bir ilçe olmaya doğru gidiyoruz

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eğitimiyle, kalkınmasıyla, bölgesine yakışan bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz” dedi.
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Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu sergisi Ataevler Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılış öncesinde hazırlanan eserler protokol üyeleri tarafından gezildi. KAR-MEK yılsonu sergisi saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlarken, Kartepe Halk Eğitim Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

PROTOKOL TAM KADRO

KAR-MEK sergisi açılışına Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, Garnizon Komutanı Kadir Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra ilçe protokolünden çok sayıda bürokrat ile Kartepeliler katıldı.

“GERÇEK ANLAMDA İLÇE OLUYORUZ”

Sergi açılışını nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Av Mustafa Kocaman “Binlerce kursiyerimiz burada bir çok branşta eğitim almaktadır. Ne mutlu ki ilgiyle katılan kursiyerlerimiz var. Ekonomik katkının yanı sıra kendilerini de geliştiriyorlar. Eğitimiyle, kalkınmasıyla, bölgesine yakışan bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

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