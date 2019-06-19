Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmur nedeniyle devrildi. Hasret Özübey'in içerisinde olduğu 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağacın dalları, kaldırımda yürüyen Dilek Erkol'un ayaklarından yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak, yardım istedi. Sağlık ekipleri, genç kadını, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobiliyle ağacın altında kalan ve yaralanmayan Hasret Özübey, "Çınar ağacının altında durmuştum. Kapıyı açmama fırsat kalmadan büyük bir gürültüyle ağacın devrildiğini gördüm. Ağaç otomobilin arka tarafına doğru devrildi. Kendimi can havliyle otomobilden dışarı attım. Otomobilden sağ çıkabildim" dedi. Olayın ardından ulaşıma kapanan yolu açmak için Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, ağacı parçalara ayırarak, kaldırmak için çalışma başlattı.