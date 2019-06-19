KOÜ Teknoloji’de mezuniyet coşkusu

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Teknoloji Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Teknoloji Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz Erden, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer, TMMOB Oda Başkanları, il protokolü, dekanlar, akademik ve idari personel yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

“TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖNEMLİ”

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi Rektötür Porf. Dr. Saaddetin Hülagü, “Teknoloji Fakültesi uygulama ile teoriyi birleştiren önemli alanlarda hizmet vermektedir. Bu durum sizlerin eğitim sürecinde tanık olduğumuz üretimlerinizin gelecek günlerde de artarak devam edeceğine dair ümidimizi arttırmaktadır. Okumuş olduğunuz bölümler teknik nitelikleri, uygulama alanları nedeniyle sürekli gelişen alanlardır ve sizlerin de kendinizi geliştirmeniz rektörünüz olarak en büyük temennimdir. Teknoloji Fakültemizde kabul edilen TÜBİTAK, SANTEZ ve AB projeleri sizlerin ne kadar kaliteli, seçkin bir eğitim aldığınızın göstergesidir. Böyle bir eğitimin gerçek çıktılarını hayatınız boyunca deneyimleyecek ve eminim ki üniversite günlerinizi güzel hislerle yad edeceksiniz” dedi.

“SANAYİ KENTİ OLMAMIZ ÖNEMLİ”

Kocaeli’nin sanayi kenti olmasının, mezun olan öğrenciler açısında avantaj teşkil ettiğini aktaran Rektör Hülagü, “Fakültemizin çabalarıyla ilimizin ve ülkemizin önemli kurumları ile gerçekleştirilen protokoller, bir sanayi kenti olan Kocaeli’de sizlerin önünü açacak önemli hamlelerdir. Bu tür işbirliklerinin artarak devam etmesini, siz değerli mezunlarımızın bu kurumlarda önemli yerlere gelerek üniversitemizi temsil etmesini canı gönülden diliyorum. Sizlerden beklentimiz mesleklerinizi onurlu bir şekilde yerine getirirken vatana millete hayırlı bireyler olmanız ve topluma katkı sunacak üretimlerde bulunmanızdır” ifadelerini kullandı.

256 KİŞİ MEZUN

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu da, mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar dilerken, öğrenciler adına Esra Toprak teşekkür konuşması yaptı. Otomotiv Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerii bitiren 265 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, mezun olan öğrenciler anı belgelerini öğretim elemanlarından teslim aldı. Tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.