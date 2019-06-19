Ağacın devrilme anı kamerada

İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek Erdal isimli bir kişi yaralandı. Hasret Özübey’ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı. Öte yandan, çınar ağacının devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda çınar ağacı fırtınaya yenik düşerek bir anda devriliyor. Bu sırada caddede yürüyen vatandaşlar ise dev çınar ağacının altında kalmamak için panikle koşuyor. Daha sonra vatandaşlar, devrilen ağacın yanına gelerek yaralanan olup olmadığını kontrol ediyor.