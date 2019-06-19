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Ağacın devrilme anı kamerada

İzmit şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu çınar ağacının devrilmesi anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
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İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek Erdal isimli bir kişi yaralandı. Hasret Özübey’ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı. Öte yandan, çınar ağacının devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda çınar ağacı fırtınaya yenik düşerek bir anda devriliyor. Bu sırada caddede yürüyen vatandaşlar ise dev çınar ağacının altında kalmamak için panikle koşuyor. Daha sonra vatandaşlar, devrilen ağacın yanına gelerek yaralanan olup olmadığını kontrol ediyor.

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Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Büyük geçmiş olsun izmite. .

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 20:26
01

Erkan tekin - AGACI DIKMEK MESELE DEGIL.BAKNAKTIR ESAS OLAN.TIPKI INSAN GIBI. ZAMANINDA BUDAYACAKSIN.BAKIMINI YAPACAKSIN.

Yanıtla . 2Beğen 19 Haziran 18:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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