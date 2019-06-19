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Abdullah Karacan davası ertelendi

Sakarya Arifiye’de ki bir lastik fabrikasında bir kişinin ölümü iki kişinin yaralanmasıyla neticelenen Abdullah Karacan cinayetinin davasında 2’inci celse bugün görüldü. Davaya olayın faili Sedat Uzunlar tutuklu olarak getirildi.
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Lastik-iş Genel Başkanı Abdullah Karacan Adapazarı’nda bir lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında öldürülmüştü. Olayla ilgili olarak tutuklanan katil zanlısı Sedat Uzunlar’ın ikinci duruşması bugün gerçekleşti.  Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan duruşma, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sabah 09.00’da başlayan duruşma akşam 16.00’da kadar devam etti. Duruşmaya Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddit Sarı’da katıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından dava diğer tanıkların dinlenmesi için 3 Eylül Salı gününe ertelendi.

Sedat Uzunlar

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralı Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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