Rana Kaplan ilk kitabını tanıttı

Ülkemizde, koçluk yönteminin, kurumlarda ilk uygulayıcılarından olan ve son yıllarda pek çok Avrupa ülkesinde ses getiren çalışmalara imza atan Rana Kaplan, ilk kitabının tanıtımı için basın ile bir araya geldi. Kara Kuzu Steak House’da düzenlenen basın toplantısında, “Koçluk Kitabı N” hakkında bilgiler veren Rana Kaplan,”Bu kitap koçluk mesleğine hizmetinin bir adımı olarak ve sağladığı binlerce faydaya teşekkür etmek amacıyla yazıldı” dedi

“KİTAP SÜREKLİ SORULUYORDU”

Kitabı yazıp, yazmama konusunda uzun zaman düşündüğünü aktaran Kaplan,” On yılı aşkın süre önce uzun süren kurumsal eğitimcilik sürecimi tamamlayıp verdiğim ilk “iletişim Becerileri” eğitimimde katılımcılar bana kitabımın olup olmadığını sordular. Sonrasında gerçekleştirdiğim her üç eğitimden en az ikisinde bu soru hep soruldu. Bu kitabı yazmak için yazmadım. Hatta yazmamak için bir hayli direndim. Ehil olanla ve olmayan arasındaki farkın neredeyse yerinin kalmadığı bu dönemde, daha ehil olanlara karşı haddimi aşmamak, ehil olmadan yazanlar arasında ise değersizleştirmemek istedim” diye konuştu.

“ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

Bu kitap koçluk mesleğine hizmetimin bir adımı olarak ve sağladığı binlerce faydaya teşekkür etmek amacıyla yazıldı diye Kaplan, “Bir de kişisel gelişim dejenerasyonunun yarattığı kafa karışıklığına belki bir damla belki bir okyanus su serper umuduyla. Bir çok gelişim aracından farklı olarak, koçluk sisteminin kaldıraç noktası “ bireyin biricikliğidir. Kitap isminin sonundaki “N” harfi ve bu harfin ayrı yazılmasının sebebi de tam olarak budur. Kitaptaki uygulama sorularının cevapları yazıldıkça, okuyan kişi sayısı kadar farklı kitap ortaya çıkacak, böylece her bir koçluk kitabı, kesinlikle okuyucusuna ait oalcaktır. Kitabın okuyucusu ve yazarı olan herkese mesleğim adına şükranlarımı sunarım” diyerek sözlerine son verdi” ifadelerini kullandı. Selin BECER