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İnönü Caddesi trafiğe kapatılacak

İzmit İnönü Caddesi İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki üst geçidi yıkım çalışması nedeniyle genel araç trafiğine kapatılacak.
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20 Haziran Perşembe saat 10.00 ile 21 Haziran Cuma saat 01.00 arası İzmit İnönü Caddesi İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki üst geçidi yıkım çalışması nedeniyle genel araç trafiğine kapatılacak.

TOPLU TAŞIMADA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Toplu taşıma araçları (42-43-44-57-59 nolu hatlar hariç) geçici olarak Yeni Turan - Acısu Yokuşu - Eski Hamam Sokak - Merkez Bankası - Tren Garı - Orduevi güzergahını kullanacak.

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