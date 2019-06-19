20 Haziran Perşembe saat 10.00 ile 21 Haziran Cuma saat 01.00 arası İzmit İnönü Caddesi İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki üst geçidi yıkım çalışması nedeniyle genel araç trafiğine kapatılacak.
TOPLU TAŞIMADA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
Toplu taşıma araçları (42-43-44-57-59 nolu hatlar hariç) geçici olarak Yeni Turan - Acısu Yokuşu - Eski Hamam Sokak - Merkez Bankası - Tren Garı - Orduevi güzergahını kullanacak.
***
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz