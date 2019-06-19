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OSB’lere Türkçe teşekkürü

Başlatılan “Önce Türkçe” projesi kapsamında sağladıkları destekle öne çıkan kurumlara düzenlenen törenle teşekkür edildi. Vali Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk adına teşekkür belgelerini OSB başkanlarına verdi.
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Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile TRT Genel Müdürlüğü ve haber spikerleri iş birliğinde başlatılan “Önce Türkçe” isimli projeye destek veren ilimizdeki organize sanayi bölgeleri ile kurumlara düzenlenen törenle teşekkür edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı törende OSB başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik hazır bulundu.

VALİ’DEN TEŞEKKÜR

Gerçekleşen törende Vali Aksoy, projeye destek olan organize sanayi bölgelerinin temsilcilerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk adına teşekkür belgelerinin verildiği açıklandı. Öte yandan düzenlenen törene çok sayıda OSB’nin yönetim kurulu başkanı ile temsilcileri katıldı. Vali Hüseyin Aksoy da destekleri dolayısıyla kurum temsilcilerine ayrıca teşekkür etti.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLEN İSİMLER

Gebze V(Kimya) İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler

Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ

Asım Kibar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Demiroluk

Gebze VI İmes OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay

Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım

Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu

Gebze Plastikçiler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan

Çolakoğlu Metalurji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu

Bugün 17:34 TSİ - Gündem

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