OSB’lere Türkçe teşekkürü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile TRT Genel Müdürlüğü ve haber spikerleri iş birliğinde başlatılan “Önce Türkçe” isimli projeye destek veren ilimizdeki organize sanayi bölgeleri ile kurumlara düzenlenen törenle teşekkür edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı törende OSB başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik hazır bulundu.
VALİ’DEN TEŞEKKÜR
Gerçekleşen törende Vali Aksoy, projeye destek olan organize sanayi bölgelerinin temsilcilerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk adına teşekkür belgelerinin verildiği açıklandı. Öte yandan düzenlenen törene çok sayıda OSB’nin yönetim kurulu başkanı ile temsilcileri katıldı. Vali Hüseyin Aksoy da destekleri dolayısıyla kurum temsilcilerine ayrıca teşekkür etti.
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLEN İSİMLER
Gebze V(Kimya) İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler
Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ
Asım Kibar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Demiroluk
Gebze VI İmes OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay
Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez
Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu
Gebze Plastikçiler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan
Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan
Çolakoğlu Metalurji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu
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