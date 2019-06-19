"İhracatımız arttı ithalatımız azaldı"

Bu veriler geçen yılın mayıs ayına göre ihracatımızın yüzde 10.5 arttığını, ithalatın ise yüzde 31.3 oranında gerilediğini dile getirdi.

OTOMOTİV VE KİMYA

Açıklanan bu verileri değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İhracat artışının mayıs ayında da sürmesi sevindiriyor. Bu sonuçlara göre ülkemizin genel ihracatının yüzde 16.5’i ilimizden gerçekleşiyor. Otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik sanayisi kentimizin öncüleri oldular. İlk 5 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 7 oranında artırdık” dedi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Açıklamasının devamında nisan ayı sanayi üretim endeksine de değinen Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Biz endekste iyileşme beklerken önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, mart ayına göre de yüzde 1 gerileme yaşandı. İmalatta yüzde 4.2, ara malda yüzde 8.5 ve sermaye malı üretiminde de yüzde 7.6’lık daralma var. Gelecek dönem sanayi üretiminde iyileşme bekliyoruz. Mayıstaki rekor ihracat buna işarettir” diye konuştu.