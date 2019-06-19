Bebek ve çocuk sağlığı konuşuldu

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık çalışanlarının mesleki beceri ve bilgilerini arttırmak amacıyla düzenlediği sempozyumların 6’ncısı İzmit’te bir otelde gerçekleştirildi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu gibi çevre illerde görev yapan sağlık çalışanlarının da katılım gösterdiği sempozyumun açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney gerçekleştirdi. Kocaeli’de 2015 yılından itibaren paydaş kurumlarla birlikte eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen Ergüney “Bugün gerçekleştirilen sempozyuma böylesine yoğun bir katılım gerçekleştirilmesi bizleri çok memnun etti. İlerleyen dönemlerde gelen talep, öneri ve ihtiyaçlara göre Bakanlığımız ve Üniversitelerimizle koordineli şekilde bu tarz çalışmalarımız devam edecek” dedi.



ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİLER

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, Prof. Dr. Ayla Günlemez, Prof. Dr. Canan Türkyılmaz, Prof. Dr. Emin Sami Arısoy tarafından, “Yenidoğanın bir aylık serüveni, Yenidoğan sarılığı, Ülkemizde son dönemde gelişen aşı karşıtlığı ve Formül başlama endikasyonu” gibi konularda bilgi paylaşımında bulunuldu. Türkiye’de ve Dünyada bebek dostu girişimi ve yenilikler, Kocaeli’de bebek dostu sağlık kuruluşları programı, etkin emzirme danışmanlığı konularında ise eğitimciler Melek Kılıç, Dr. Merve Aslan, İlkay Zengin, Serap Efe ve Leyla Büyük anlatımda bulundu.