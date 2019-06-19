Üniversiteli gençlerden Aksoy’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan ve yurtdışından gelen öğrencileri bir araya getirerek, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bulunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen, “Damla Projesi” kapsamında, çeşitli faaliyetlerde bulunan 19-25 yaş arası 40 öğrenci, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete, Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörleri Dilara Ayvazoğlu, Büşra Bulaç ve Sena Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Müdürlüğü Koordinatörü Meryem Sinem Aydoğdu ile birlikte 19-25 yaş arası 40 öğrenci katıldı.

“ÇABANIZ ÖNEMLİ”

Ziyaret nedeniyle düşüncelerini dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, “Özellikle sosyal sorumluluk anlamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bir projede yer almanız oldukça önemli. Sosyal sorumluluk duygusunu daha da yaygınlaştırabilmek büyük önem taşıyor. Sizin de bu yaşta böyle bir sorumluluk duygusuyla Kocaeli’ye gelmiş olmanız bizler için çok değerli. Bizlerle beraber olduğunuz ve sosyal sorumluluk projesinde yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Buradan güzel duygularla ayrılmanızı istiyoruz” dedi.