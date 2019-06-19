Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve serbest pazarlamacılık yapan Haşim Kocaoğlu, ağrı üzerine muayeneye gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi.Tedaviye başlayan Haşim Kocaoğlu, 2.5 ay sonra hayata daha fazla tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Kanser olduğunu öğrendi, 2.5 ay sonra vefat etti
Körfez'de muayene olmaya gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen Haşim Kocaoğlu (40) yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz