Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve serbest pazarlamacılık yapan Haşim Kocaoğlu, ağrı üzerine muayeneye gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi.Tedaviye başlayan Haşim Kocaoğlu, 2.5 ay sonra hayata daha fazla tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.