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Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı

Sakarya'da yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı mask
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı mask
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Çark Caddesi Değirmen Sokak'taki koltuk imalat atölyesi ve iş merkezi inşaatına yıldırım düştü. İnşaata düşen yıldırım sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, atölyede ise yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Bugün 19:17 TSİ AA Sakarya- Asayiş

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