Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Çark Caddesi Değirmen Sokak'taki koltuk imalat atölyesi ve iş merkezi inşaatına yıldırım düştü. İnşaata düşen yıldırım sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, atölyede ise yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Bugün 19:17 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 19:18 TSİ
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
Sakarya'da yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz