Ayşe Sönmez Rüzgar yönetimini tanıttı

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar yönetimini basına tanıttı. Son derece uyumlu ve başarılı olacağından şüphe etmediği bir yönetim oluşturduklarını dile getiren Rüzgar, bu yönetimle Başiskele için güzel işler yapacaklarını söyledi. Ayrıca yaptığı açıklamada partisine ve il başkanına inancının tam olduğunu İyi Parti ailesinde olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Başiskele ilçesinde şahsını ve il başkanını yıpratma çalışmalarının yanlış olduğunu gerçekten partisine gönül vermiş insanların kendilerini dışarda hissederek polemik yapmak yerine gelip fikirlerini paylaşmalarının daha doğru olacağını belirtti. Rüzgar, daha önce il başkanımız Sayın Şanbaz Yıldız’ın da açıkladığı gibi olağan kongre sürecimiz 2020 yılı Şubat ayında yapılacaktır, o zaman geldiğinde herkes demokratik hakkını kullanarak aday olabilir dedi.

İYİ PARTİ BAŞİSKELE İLÇE DİVAN KURULU

İlçe Başkanı: AYŞE RÜZGAR

İlçe Sekreteri: İLKNUR LÜLECİ

İlçe Muhasibi: RAŞİT İLHAN

Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: M.SELÇUK GENCER

Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: ALİ BÜYÜKKARA

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: MUHAMMET KIRDEMİR

Kadınlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: MEMNUNE GÜNER

Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: SEMRA ÇELİKKAYA

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: MECİT SEKMEN

AR-GE den sorumlu ilçe başkan yardımcısı: VEDAT AYDIN

Sağlık Ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: NEŞE MENEKŞEDAĞ

Siyasi işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı: İSMAİL KAR

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: MURAT KONCA

Sanayi, Teknoloji Ve Çevre Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: SEMİH ŞENGÖZ

Eğitim İşleri, Kültür Sanattan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: BİLGEHAN BAŞARAN

STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: FİLİZ OSMANLI

İYİ PARTİ BAŞİSKELE YÖNETİM LİSTESİ:

AYŞE RÜZGAR, ALİ BÜYÜKKARA, ABDULLAH UÇAR, BİLGEHAN BAŞARAN, FUNDA ÇELİK, FATMA GÖKSU, FİLİZ OSMANLI, GÜRKAN AKTAŞ, HURİYE EREN, İSMAİL KAR, İLKNUR LÜLECİ, M.SELÇUK GENCER, MUHAMMET KIRDEMİR, MEMNUNE GÜNER, MURAT KONCA, MECİT SEKMEN, NEŞE MENEKŞEDAĞ, RAŞİT İLHAN, SEMRA ÇELİKKAYA, SAADET ÖZTÜRK, SÜLEYMAN USTA, SEMİH ŞENGÖZ, TAHİR AÇIKGÖZ, VEDAT AYDIN, VELİ YILDIZ, ZEKAİ ÜÇÜNCÜ