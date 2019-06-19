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Başkan Söğüt, yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, özellikle öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında mağduriyetleri yerinde tespit etti. Başkan Söğüt’e İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da eşlik etti.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, özellikle öğlen saatinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçe genelinde incelemelerde bulundu. İSU Genel Müdürü’nün de katıldığı incelemelerde Başkan Söğüt, mağduriyet yaşayanları ziyaret etti, eksikliklerin tespiti noktasında gerekli talimatları verdi.

YERİNDE GÖRDÜ, TESPİT ETTİ

İSU Genel Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi ekiplerinin bölge genelinde sıkıntıları en aza indirme noktasında anında müdahalelerde bulunduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Bizler de bazı noktalarda yaşanan sıkıntıları yerinde görerek gerekli incelemeleri yaptık.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

İSU Genel Müdürümüz de bizlere eşlik etti. İSU ekipleri de sadece Körfez’de değil Kocaeli genelinde gerekli müdahalelerde bulundu. İlçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Körfez’de bu sorunu daha aza indireceğiz” ifadelerini kullandı.

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