Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?

Kocaelispor’da başkanlığa seçilen Hüseyin Üzülmez, transfer yasağına ilişkin yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve dosyası olan alacaklılarla görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Hüseyin Üzülmez, “Söz verdiğimiz gibi transfer yasağını kaldıracağız. Camiamızın içi rahat olsun, en kısa sürede görüşmelerimizi tamamlayıp bu işi bitireceğiz. Transfer yasağını kısa sürede kaldırmak adına tüm aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Serhan Gürkan ile bir görüşmemiz oldu. O da transfer yasağını kaldırabilmemiz adına bizlere yardımcı olacak” şeklinde konuştu.