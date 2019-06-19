Kocaelispor’da başkanlığa seçilen Hüseyin Üzülmez, transfer yasağına ilişkin yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve dosyası olan alacaklılarla görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Hüseyin Üzülmez, “Söz verdiğimiz gibi transfer yasağını kaldıracağız. Camiamızın içi rahat olsun, en kısa sürede görüşmelerimizi tamamlayıp bu işi bitireceğiz. Transfer yasağını kısa sürede kaldırmak adına tüm aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Serhan Gürkan ile bir görüşmemiz oldu. O da transfer yasağını kaldırabilmemiz adına bizlere yardımcı olacak” şeklinde konuştu.
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Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?
Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, en kısa sürede transfer yasağını kaldıracaklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz