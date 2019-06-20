PVC yüklü TIR alev alev yandı

Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolundan Ankara istikametinde seyir halinde olan Bahadır Yalçın idaresindeki 34 AD 6703 çekici plakalı PVC boru yüklü TIR, Dilovası tünelleri çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Aracın dorse bölümünden yükselen alevleri gören sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek alevlere müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlerin kapladığı TIR'a müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile tamamen söndürülürken iki parça olan dorsenin biri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara yönünde trafik bir müddet tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yanan TIR ve dorse soğutma işlemlerinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Sürücü Yalçın, “Ben tünelin içindeyken sağ arka kasanın içindeki MDF’den ateş çıkınca cebe girmek zorunda kaldım. Cebe girdim ama yangın söndürücü tüp plastik boru olduğu için söndüremedim. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi ama plastik madde yanıcı madde olduğu için yapacak bir şey kalmadı” dedi. Nuri AKÇAHARMAN