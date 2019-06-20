TÜGVA’dan üç yeni atama

İlimizde aktif şekilde eğitim programları ve etkinlik faaliyetlerini sürdüren Türkiye Gençlik Vakfı Genç Yönetici Okulu, Siyaset ve Diplomasi Okulu, Enderun Sohbetleri, Salihler Bahçesi, İşin Ehlinden, Osmanlı Şehirleri Futbol Turnuvası, Resimlerle 40 Hadis yarışması, Aile Okulu, Mekteb-i Zümra, Eğitim Kursları, Düşünen Gençlik Üretiyor Projesi, Bilim ve Teknoloji çalışmaları, Yazılım ve Kodlama Atölye Çalışmaları, Ortaokul Yaz Okulu gibi organizasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜÇ YENİ ATAMA

Teşkilatlanma çalışmalarına devam eden ve geçtiğimiz günlerde Başiskele, Derince ve Kandıra ilçelerine yeni başkan ataması gerçekleştiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği, Kandıra İlçe Temsilciliği’ne Ömer Fatih ÖZAYDIN, Başiskele İlçe Temsilciliği’ne Veysel ÖZKARHAN, Derince İlçe Temsilciliği’ne Süleyman Çalık’ı atadı.

“ATANAN ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Atamalar ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, “Teşkilatlanma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu atamalar ile birlikte tüm ilçelerimizde teşkilatlanmış bulunmaktayız. Atanan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, Başiskele, Derince ve Kandıra, gençliğine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÖMER FATİH ÖZAYDIN KİMDİR?

1992 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlköğretim eğitimimi Kocaeli ilinde, lise eğitimimi ise 2010 yılında Ankara’da tamamladı. 2010 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanarak üniversite eğitimime başladı. 2015 senesinde üniversiteden mezun olan Özaydın, 2016 yılında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanmıştır. TÜGVA Kandıra İlçe Temsilcisi olarak atanmıştır.

VEYSEL ÖZKARHAN KİMDİR?

1983 yılında izmitte doğdu. 2000 yılında İzmit İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılı Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü ve 2007 yılı Muğla Üniversitesi kamu yönetimi bölümünü tamamladı. 2012 yılından beri Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. TÜGVA Başiskele İlçe Temsilcisi olarak atanmıştır.

SÜLEYMAN ÇALIK KİMDİR?

1993 yılında Derince’de doğdu. İlköğretimini Sabancı Ortakları Ve Çalışanları İlkokulunda, lise öğrenimini Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz İmam Hatip Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı. Ticaret İle uğraşmaktadır. TÜGVA Derince İlçe Temsilcisi olarak atanmıştır.