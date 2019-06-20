Dikkat! Bu hatların seferleri iptal

Kocaeli’yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ulaşımda da olumsuzluklar doğuruyor.
6 SEFER İPTAL
Bu sebeple UlaşımPark, Kerpe-Cebeci hattında 6 seferin iptal edildiğini duyurdu. Belediyesi Ulaşım Park’tan yapılan açıklamaya göre, 800 CK (Kerpe Cebeci) hattında saat 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30 ve 11:30 seferleri iptal edildi. İptal kararı 20 Haziran (bugün) tarihini kapsıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz