Dikkat! Yağışlar bugün ve yarın da devam edecek

Kocaeli 2 gündür aşırı sağanak yağışa teslim. Kentimizin birçok noktasında sel suları hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre yağışlar bugün ve yarın da devam edecek. Cumartesi günü etkisini yitirecek olan yaz yağmurları, yerini güneşe ve sıcak havaya bırakacak. İşte kentimizde 5 günlük hava tahmini…

Bugün: 21-30 gök gürültülü sağanak

Yarın: 21-27 gök gürültülü sağanak

Cumartesi: 21-31 parçalı bulutlu

Pazar: 22-33 parçalı bulutlu

Pazartesi: 21-33 parçalı bulutlu