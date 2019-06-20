Dikkat! Yağışlar bugün ve yarın da devam edecek

Kocaeli 2 gündür aşırı sağanak yağışa teslim. Kentimizin birçok noktasında sel suları hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre yağışlar bugün ve yarın da devam edecek. Cumartesi günü etkisini yitirecek olan yaz yağmurları, yerini güneşe ve sıcak havaya bırakacak. İşte kentimizde 5 günlük hava tahmini…
Bugün: 21-30 gök gürültülü sağanak
Yarın: 21-27 gök gürültülü sağanak
Cumartesi: 21-31 parçalı bulutlu
Pazar: 22-33 parçalı bulutlu
Pazartesi: 21-33 parçalı bulutlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz