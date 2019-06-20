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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık

İzmit ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazadan yaklaşık 100 bin lira değerindeki kıyafetleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık mask
Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık mask
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İzmit'te alışveriş merkezindeki mağazadan kıyafet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezindeki giyim mağazasının çalışanları, depodaki kıyafetlerin eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Polisler, iş yerine daha önce onarım için gelen Ç.S. (39) ile H.K'nin (30), 19 ve 20 Mayıs'ta mağazanın depo kapısını zorlayarak açtıklarını ve yaklaşık 100 bin lira değerindeki kıyafetlerin olduğu kolileri alarak uzaklaştıklarını tespit etti. Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Bahçelievler'deki ikametgahlarında yakalandı. "Kasten yaralama", "göçmen kaçakçılığı" ve "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" gibi çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan zanlıların çaldıkları kıyafetleri 22 bin lira karşılığında tanımadıkları kişiye sattıklarını söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ç.S. ve H.K, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bugün 10:28 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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