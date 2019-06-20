Kocaeli’de en çok işlenen suç…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 215 bin 761 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 193 bin 662 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise %96,1'ini erkekler oluşturdu.

HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE GİRENLERİN EN ÇOK İŞLEDİĞİ SUÇ HIRSIZLIK OLDU

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında giren hükümlülerin 37 bin 224'ü hırsızlık, 26 bin 539'u yaralama, 16 bin 695'i İcra İflas Kanunu'na muhalefet, 15 bin 568'i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12 bin 285'i yağma, 8 bin 566'sı ise sahtecilik suçu işledi.

2017 YILINDA KOCAELİ’DE 4 BİN 082 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Kocaeli’de bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 4 bin 082 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 3 bin 469 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin 3 bin 880'i erkekler, çıkan hükümlülerin ise 3 bin 282 'sini erkekler oluşturdu.

KOCAELİ’DE HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE GİRENLERİN EN ÇOK İŞLEDİĞİ SUÇ HIRSIZLIK OLDU

Kocaeli’de Ceza İnfaz Kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında giren hükümlülerin 745'i hırsızlık, 504'ü yaralama, 426'sı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 205'i Sahtecilik, 205'i Yağma ve 188'i ise öldürme suçu işledi.