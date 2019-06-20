İzmit Belediyesi'nde sağanak seferberliği

Birkaç günden beri etkili olan yağış nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerinden oluşan ekipler oluşturuldu. 15 iş makinası ve yaklaşık 100 personelle şehrin dört bir yanında görev yapan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışıyor.

VATANDAŞA SICAK ÇORBA

Belediye ekipleri şiddetli yağış nedeniyle Bekirdere M. Çağlar Sokak’ta istinat duvarı çökmesi sonucu evleri boşatılan ailelere sıcak çorba ikramında bulundu. Güvenli şekilde evlerin boşaltılmasını da sağlayan yetkililer, bölgede teknik incelemelerde de bulundular. Bekirdere Çağlar Sokak’ta istinat duvarı çökmesi sonucu 7 binadaki 23 hane boşaltılmıştı. İzmit Belediyesi ekipleri ayrıca kentin muhtelif yerlerinde sel sularından oluşan olumsuzlukları da gideriyor. Ekipler, tıklanan kanalları açarak su tahliyesini sağlarken oluşan çamurları da temizliyorlar. Şiddetli rüzgar sebebiyle kırılan ve devrilen ağaçlar da İzmit Belediyesi ekiplerince kısa sürede kaldırıldı.