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İhsaniye'ye ünlü akını

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İhsaniyespor Bahar Festivali 22 Haziran Cumartesi günü Şehit Piyade Er Arif Subaşoğlu Meydanı’nda yapılacak. Festivalde ünlü şarkıcı Melih Kahveci ve müzik grubu Kolpa sahne alacak.
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İhsaniyespor Bahar Festivali 22 Haziran Cumartesi günü Şehit Piyade Er Arif Subaşoğlu Meydanı’nda yapılacak. İhsaniyespor organizasyonunda büyük katılımın ve coşkuyla geçmesi beklenen festival, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla yapılırken, ünlü sanatçılar festivalde sahne alacak.

MELİH KAHVECİ VE KOLPA

İlçemizin yetiştirdiği önemli seslerin başında gelen ve her geçen gün ülke genelinde tanınırlığı artan Melih Kahveci, saat 19.00’da sahne alacak. Kahveci’nin yanı sıra ülke genelinde tanınmış müzik grubu Kolpa da saat 21.00’da sahne alarak katılımcılar için en güzel şarkılarını seslendirecek. Hem İhsaniye’nin tanıtımına katkı sağlayacak hem de müzik dolu güzel bir yaz akşamı yaşatacak bu organizasyona tüm Kocaeli halkı davetli.

Bugün 10:50 TSİ - Yaşam

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