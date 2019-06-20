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AKP Kocaeli'de icra kurulu belli oldu!

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulunu açıkladı.
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulunu açıkladı.

İşte AKP’nin yeni icra kurulu:

İl Başkanı: Mehmet Ellibeş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Dr.Şahin Talus

Teşkilat Başkanı: Av.Halit Çokan

Seçim İşleri Başkanı: Av.Alper Doğan

Tanıtım ve Medya Başkanı: İbrahim Gürsel

Dış İlişkiler Başkanı: Haluk Ercan

Sosyal Politikalar Başkanı: Muharrem Top

Yerel Yönetimler Başkanı: İbrahim Elgin

Ekonomi İşler Başkanı: Ömer Efe

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Sönmez

İnsan Hakları Başkanı: Serdar Bayram

Mali ve İdari İşler Başkanı: İshak Yıldırım

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Ersin Küçükateş

AR-GE Başkanı: Mustafa Yıldıztekin

İl Sekreteri: Büşra Özbay

Bugün 11:36 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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