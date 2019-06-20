AKP Kocaeli'de icra kurulu belli oldu!

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulunu açıkladı.
İşte AKP’nin yeni icra kurulu:
İl Başkanı: Mehmet Ellibeş
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Dr.Şahin Talus
Teşkilat Başkanı: Av.Halit Çokan
Seçim İşleri Başkanı: Av.Alper Doğan
Tanıtım ve Medya Başkanı: İbrahim Gürsel
Dış İlişkiler Başkanı: Haluk Ercan
Sosyal Politikalar Başkanı: Muharrem Top
Yerel Yönetimler Başkanı: İbrahim Elgin
Ekonomi İşler Başkanı: Ömer Efe
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Sönmez
İnsan Hakları Başkanı: Serdar Bayram
Mali ve İdari İşler Başkanı: İshak Yıldırım
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Ersin Küçükateş
AR-GE Başkanı: Mustafa Yıldıztekin
İl Sekreteri: Büşra Özbay
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Yorumlar
(1 )
Fermanbey - Vasat
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