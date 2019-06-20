Zeray İnşaat'tan çökme ile ilgili açıklama yapıldı

Başiskele’de yapımı devam eden Zeray Güneşi projesinde yaşanan çökme ile ilgili Zeray İnşaat şirketinden açıklama yapıldı. Açıklamada “İnşaat faaliyetleri ve daire teslimleri devam eden Zeray Güneşi projemizde; 19.06.2019 Çarşamba günü saat 15.00 - 15:30 arasındaki yoğun yağış sebebiyle ana arterlerdeki suların taşmasıyla proje kapsamındaki spor alanlarında biriken su bu bölümde kısmi bir çökmeye neden olmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede park halindeki 1 araçta hafif hasar olduğu tespit edilmiştir. Olayın hemen akabinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, spor alanı onarım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi.

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