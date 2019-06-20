Başiskele’de yapımı devam eden Zeray Güneşi projesinde yaşanan çökme ile ilgili Zeray İnşaat şirketinden açıklama yapıldı. Açıklamada “İnşaat faaliyetleri ve daire teslimleri devam eden Zeray Güneşi projemizde; 19.06.2019 Çarşamba günü saat 15.00 - 15:30 arasındaki yoğun yağış sebebiyle ana arterlerdeki suların taşmasıyla proje kapsamındaki spor alanlarında biriken su bu bölümde kısmi bir çökmeye neden olmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede park halindeki 1 araçta hafif hasar olduğu tespit edilmiştir. Olayın hemen akabinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, spor alanı onarım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi.
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Zeray İnşaat'tan çökme ile ilgili açıklama yapıldı
Başiskele’de yapımı devam eden Zeray Güneşi projesinde yaşanan çökme ile ilgili Zeray İnşaat şirketinden açıklama yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz