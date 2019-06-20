Bu çocukların elinden tutun Sayın Hürriyet!

Kendilerini tanıtan kulüp başkanı Tolga Havuç, Hürriyet’e başarı dileyerek kulübün atkısını takdim etti. Genç başkanı “Sayın başkanımıza çalışmalarımızı anlatarak Yahya Kaptan-Sakarya-Derince/Körfez ve Gebze şubelerimizde olan tüm sporcularımızın, velilerimizin, antrenörlerimizin ve personellerimizin selamlarını ilettik. İlgilerinden ve desteklerinden dolayı Sayın başkanımıza ve spor müdürümüz Mithat Ağa’ya teşekkür ediyoruz” dedi. Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü, sadece ilimizin değil ülkenin en önemli cimnastik kulüpleri arasında yer alıyor. Tamamı İzmitli olan sporcuları ile bol bol Türkiye derecesi elde eden kulüpte hedef önce iyi insan ardından kaliteli sporcu yetiştirmek.