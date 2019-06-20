İzmit Gençlerbirliği’nden bir gurur yılı daha!

İlimizin başarılı kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği alt yapıdaki dikkat çeken performansına bir yenisini ekledi. İzmit ekibi bu yıl 11 ve 16 yaş gruplarında şampiyon, 12,13,15 ve 17’de de ikinci olurken, 15 yaş grubunda ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etti.

2018-2019 SEZONUNUN ÖZETİ

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: Kısıtlı şartlarda bu kadar. Yoğun geçen ve her kategoride iyi işler yapmaya çalışan kulübümüzün başarılı olduğunu düşünüyoruz.Sezon boyunca tüm kategorilerde yarıştığımız liglerde toplam 133 adet karşılaşmaya çıktık ve bu karşılaşmaların 93’ünü kazandık, 16’sında berabere kaldık,24’ünü ise kaybettik. Toplam 429 gol atarken, 144 gol yedik.Sezon başında koyduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu bizlere yaşatan sporcularımıza, teknik heyetimize, yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve saygıdeğer antrenörlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

DERECELER

U-11: Şampiyon

U-12:2.sıra

U-13:2.sıra

U-14: 5.sıra

U-15: 2.sıra - Türkiye Şampiyonası

U-16: Şampiyon

U-17: 2.sıra

U-19: 5.sıra