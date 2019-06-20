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Hakemlerimize tebrik geldi

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Boluspor U21 takımları, U21 Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.
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Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Boluspor U21 takımları, U21 Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı’nda oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazandı. Sarı Kırmızılı ekibin gollerini 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan, 74. dakikada Ferhan Evren ve 76. dakikada Mehmet Onur Doğukut (kendi kalesine) attı.

UYUM İÇİNDE YÖNETTİLER

Bu maçın yardımcı hakemliğini ilimizden Cankut Gönenç ve dördüncü hakemliğini ise Mehmet Güngör başarı ile yaptı. Maçın Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan ile yardımcı hakemlerden Suat Güz ile çok uyumlu olduğu görülen Güngör ve Gönenç maçın ardından plaketlerini aldılar ve tebrikleri kabul ettiler. Kocaeli Bölgesi hakemleri özellikle Mustafa Çulcu’nun MHK’de yer almasının ardından dikkat çekici ve yükselme yaşadı.

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